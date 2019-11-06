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Правительство создало Национальную комиссию по стандартам государственного языка

Правительство создало Национальную комиссию по стандартам государственного языка

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины на своем заседании создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая также будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей, передает УНН.

Кабинет министров Украины также приступил к формированию стратегии в области культуры и искусства, которому будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству.

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины 278 голосами приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Тогдашний Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

На следующий день закон был опубликован в официальной прессе. Датой вступления в силу закона, за исключением отдельных положений, является 16 июля 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, комиссия
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