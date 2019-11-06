Регистрация | Вход |
USD: 24,72 -0,0785  EUR: 27,46 -0,2087 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 06 ноября 2019 22:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине перед текущим учебным годом закрылось почти 200 школ
В Украине перед текущим учебным годом закрылось почти 200 школ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10620
Версия для печати

Кабмин назначил главу Нацагентства по вопросам госслужбы

Кабмин назначил главу Нацагентства по вопросам госслужбы

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правительство назначило руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы назначили руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы. Им стал Александр Стародубцев", - отметил Гончарук.

По его словам, новоназначенный чиновник будет отвечать за реформу госслужбы и ее трансформацию для того, чтобы она "принципиально отличалась от того, что есть сейчас". Как подчеркнул глава правительства, у главы Нацагентства будет достаточно работы - в частности, он должен создать электронный реестр государственных служащих, который позволит правительству управлять кадрами.

При этом он добавил, что Стародубцев - опытный, порядочный молодой человек с хорошим опытом, образованием и правильными ценностями.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье вечером одобрил ряд кадровых решений.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, госслужба, назначения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.