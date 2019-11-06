Кабмин назначил главу Нацагентства по вопросам госслужбы

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правительство назначило руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы назначили руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы. Им стал Александр Стародубцев", - отметил Гончарук.

По его словам, новоназначенный чиновник будет отвечать за реформу госслужбы и ее трансформацию для того, чтобы она "принципиально отличалась от того, что есть сейчас". Как подчеркнул глава правительства, у главы Нацагентства будет достаточно работы - в частности, он должен создать электронный реестр государственных служащих, который позволит правительству управлять кадрами.

При этом он добавил, что Стародубцев - опытный, порядочный молодой человек с хорошим опытом, образованием и правильными ценностями.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье вечером одобрил ряд кадровых решений.