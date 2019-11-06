ГПУ начала расследование возможной потери материалов в "делах Майдана"

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Генеральная прокуратура начала служебное расследование из-за возможной потери отдельных материалов уголовного производства в отношении убийств протестующих в центре Киева, совершенных в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"По согласованию Генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 года начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая информация была распространена средствами массовой информации.

Также в ГПУ сообщили, что ранее была создана инвентаризационная комиссия, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак, и которая с 11 ноября этого года начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Так, 5 ноября общая с представителями Государственного бюро расследований комиссия по проведению внеочередной инвентаризации материалов досудебного расследования в уголовном производстве, которые расследуются следователями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, начала работу. "До конца этой недели комиссией будет утвержден план инвентаризации в уголовных процессах, и с 11 ноября этого года члены комиссии начнут инвентаризацию материалов уголовных производств", - добавили в ГПУ.

Инвентаризационная комиссия была образована согласно приказу Генерального прокурора от 30 октября этого года.

Как сообщалось ранее, в Государственном бюро расследований будет создан отдельное подразделение, котороей будет работать над расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.