Средства на проект "государство в смартфоне" заложены в каждом министерстве - Гончарук

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В каждом министерстве есть расходы, которые предусматривают цифровизацию и информатизацию, поэтому средств в бюджете хватит на создание "государства в смартфоне". Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Для того, чтобы "государство в смартфоне" появилось, не обязательно, чтобы в бюджете была лента, которая называется "государство в смартфоне". У каждого министерства есть расходы и программы, которые предусматривают цифровизацию и информатизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет министерства соответствующего. Поверьте, средств заложенных в бюджете хватит на то, чтобы "государство в смартфоне" появилось уже в следующем году. Я вам больше скажу, отдельные его элементы появятся в этом году", - сказал Гончарук.

Напомним, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что деньги на "государство в смартфоне" (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровым навыкам и т.д.) в бюджет не заложены.