Премьер объяснил увольнение главы космического агентства

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Решение правительства об увольнении председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко не связано с какой-то отдельной событием, а было принято по результатам анализа деятельности вверенного ему органа. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"В этом случае мы посмотрели, насколько эффективно работал этот государственный орган, и пришли к выводу, что человека мы хотим поменять. Сейчас объявлен конкурс, и мы ищем молодых, профессиональных, честных людей, которые хотели бы занять эту должность", - отметил глава правительства, отвечая на вопрос, не связано ли увольнение Дегтяренко с его планами уволить руководителя "Южмаша".

Он добавил, что это увольнение не связано с намерением кого-то уволить или определенным событием. "Это просто результат нашего планового анализа, и это далеко не последнее наше увольнение", - добавил Гончарук.

Он пояснил, что правительство пока анализирует эффективность деятельности всех центральных органов исполнительной власти. И по результатам анализа делает выводы, готов ли он работать с человеком, который возглавлял тот или иной государственный орган, или же хочет через объявление конкурса найти "более сильного человека или просто человека, к которому больше доверия".

Напомним, сегодня Кабинет министров назначил руководителя Государственной службы геологии и недр.