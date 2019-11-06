Жертвами вооруженной агрессии РФ стали 13 тысяч погибших - Денисова

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Жертвами вооруженной агрессии России стали 13 тысяч погибших и 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице Facebook, рассказывая о рабочем визите в Федеративную Республику Германия, передает УНН.

"Напомнила участникам об эпохальных исторических событиях, которые предшествовали возведению Берлинской стены, которая и стала далеко несимволической границей между свободой и тоталитаризмом, и провела исторические параллели и аналогии периода Берлинской стены и агрессии РФ на территории Украины. Сосредоточили внимание на том, что через двадцать лет, прошедших после заключения Будапештского меморандум именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ: тринадцать тысяч погибших, полтора миллиона внутренне перемещенных лиц, на сотни миллионов евро уничтоженного и поврежденного имущества. Но самое главное - сломанные человеческие судьбы и страдания детей", - написала Людмила Денисова

Также омбудсмен отметила, что Россия пренебрегла нормами международного права, аннексировала часть суверенной территории Украины - Автономную Республику Крым - и продолжает вооруженную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Все предложения Украины о введении миротворческого контингента под эгидой ООН на деокупированные территории постоянно отклонялись Россией.

"Выразили убеждение, что именно это грозит Украине "замораживанием" вооруженного конфликта на Донбассе и не решением вопроса о возвращении Крыма на неопределенный срок, как это произошло в Абхазии, Осетии и Приднестровье. Заметила, что некоторые политики предлагают поставить новую стену вроде Берлинской, чтобы отгородиться от временно оккупированного Донбасса и украинских граждан, проживающих там. Поэтому теперь линия разлома между европейскими ценностями и неототалитаризмом проходит на Донбассе", - добавила Людмила Денисова.

Напомним, Денисова обсудила права человека в аннексированном Крыму с послом Украины в Германии.