В Пентагоне заверили в поддержке со стороны США реформы оборонного сектора Украины

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с заместителем помощника министра обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии Лора Купер. Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере безопасности и обороны, и обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в Европе и мире. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

Так, секретарь СНБО Украины выразил благодарность США за решительную и последовательную поддержку независимости и территориальной целостности страны, а также ее движения на пути демократических реформ. "Помощь США является критически важной для защиты Украины от российской агрессии", - сказал он.

Стороны обсудили реформы в секторе безопасности и обороны Украины.

"Купер отметила безоговорочную поддержку Украины в реформировании этого сектора со стороны всех правительственных учреждений США, и обозначила основные приоритеты соответствующей помощи. При этом она подчеркнула важность реализации положений закона Украины о национальной безопасности в части усиления гражданского контроля над Вооруженными Силами, усиления прозрачности и подотчетности процесса военных закупок, улучшения подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса", - отметили в пресс-службе.

Секретарь СНБО заявил, что государство заинтересовано в реформировании своей оборонной промышленности в соответствии с лучшими западными стандартами. "Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы отечественная оборонная промышленность могла эффективно обеспечивать Вооруженные Силы необходимым вооружением и ресурсами", - подчеркнул он.

Данилов и Купер уделили особое внимание вопросу войны на Донбассе. Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская власть продолжает упорно работать над достижением действенных договоренностей по деэскалации ситуации на временно оккупированных территориях.

Помощник министра обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии заверила, что США незыблемы в своей поддержке Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

Как сообщал УНН, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу.