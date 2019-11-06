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В следующем году в 16 пунктах пропуска проведут капитальный ремонт - Нефедов

В следующем году в 16 пунктах пропуска проведут капитальный ремонт - Нефедов

Максим Нефедов

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Государственная таможенная служба поставила себе приоритет в 2020 году провести капитальный ремонт 16 пунктов пропуска. Об этом сообщил на брифинге глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"16 пунктов пропуска, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых являются приоритетными в 2020 году. Это то, что мы будем делать, учитывая те ресурсы, которые уже есть. Они покрывают полностью западную границу, плюс еще некоторые важные пропускные пункты на границе с Россией и Белоруссией", - сказал Нефедов.

Напомним, правительство определило 12 приоритетных таможенных пунктов пропуска, где будет работать над ликвидацией очередей и улучшением условий пересечения.

Источник: УНН
Теги: таможня, ремонт, Максим Нефедов
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