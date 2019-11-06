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Трамп отреагировал на показания Волкера по делу об импичменте

Трамп отреагировал на показания Волкера по делу об импичменте

Дональд Трамп

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность бывшему спецпредставителю по вопросам Украины Курту Волкеру за его показания в Конгрессе США. Об этом Трамп написал у себя в Twitter, передаёт УНН.

“Спасибо Курту Волкеру, посланнику США в Украине, который сказал в своем выступлении в Конгрессе, опубликованном только что: "Вы спросили, какие разговоры у меня были об этом quid pro quo, et cetra. Ничего, потому что я не знал, что существует услуга за услугу". Охота на ведьм!” — написал Трамп.

Напомним, накануне Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полные стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера. 

Во время дачи показаний Волкер согласился с послом США в ЕС Сондлендом в том, что в разговоре с ним Трамп не просил про “услугу за услугу”. Он добавил, что украинская власть также не имела беспокойств по этому поводу.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Курт Волкер, импичмент
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