В комитете Рады рассказали, когда будет подготовлен законопроект о СБУ

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки занимаются вопросом финализации законопроекта о Службе безопасности Украины, который будет подготовлен в ближайшее время. Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады, передает УНН.

Так, в Комитете (ВР - ред.) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялось заседание рабочих групп по выработке законопроектов о внесении изменений в Законы "О национальной безопасности Украины" и "О государственной тайне" и подготовки законопроекта по реформированию Службы безопасности Украины.

В свою очередь, заместитель главы Комитета, глава подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества Марьяна Безуглая очертила временные рамки по обработке соответствующего профильного законодательства.

"Также в Комитете занимаются вопросом финализации закона о Службе безопасности Украины, который будет подготовлен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

"Как представитель международной консультативной группы, которая объединяет представителей НАТО, Евросоюза и США, мы ожидаем получения окончательных версий тех изменений в законодательстве, которые должны быть подготовлены в Закон "О национальной безопасности". Такая работа предполагает два ключевых законопроекта: первый - реформирования Службы безопасности Украины и второе направление - это реформирование системы охраны государственной тайны", - подчеркнул глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время своего выступления на заседании.

Напомним, 18 сентября Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины.

Созданная рабочая группа готовит общую концепцию реформирования СБУ, которая ляжет в основу будущего законопроекта, который Президент внесет в Верховную Раду.

В то же время, в СБУ начали проводить реформу ведомства, не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

Также напомним, что 15 октября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подал Президенту Украины Владимиру Зеленскому законопроект "О Службе безопасности Украины".