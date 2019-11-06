Украина напомнила ООН, что РФ возобновляет ядерную инфраструктуру в Крыму

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Государство-оккупант возобновляет ядерную инфраструктуру в Крыму, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус. Игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок во время брифинга: "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г.Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает УНН.

Как сообщили в постоянном представительстве Украины при ООН, в рамках указанного тематического мероприятия, организованного делегацией Украины при ООН, Божок сообщил делегации стран-членов ООН о текущей ситуации в временно оккупированном Крыму в контексте прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией полуострова и прилегающих морских территорий.

"Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание в презентации было уделено крайне негативным экологическим последствиям милитаризации Крыма и прилегающих морских территорий, отметили в представительстве.

В сообщении отмечается, что Божок также проинформировал делегатов о намерении украинской стороны внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", призвав его поддержать. Главной целью проекта является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Напомним, Украина уже предупреждала ООН об угрозах распространения РФ ядерного оружия в оккупированном Крыму.