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Оружие, торговля и ситуация на Донбассе: о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

Оружие, торговля и ситуация на Донбассе: о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как отмечается в сообщении, во время разговора было обсуждено состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции.

Главы государств отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, отметили в Офисе Президента.

“Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией”, — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Офисе, Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке “Оружие и безопасность-2019”, отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности нашего государства.

“Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги Главы Украинского государства по мирному урегулированию ситуации на Донбассе”, — говорится в сообщении.

Напомним, в августе Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили проведение заседания Стратегического совета высокого уровня.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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