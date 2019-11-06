Стало известно, когда состоятся первые открытые слушания по делу об импичменте Трампа

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает УНН со ссылкой на Reuters.

На открытых слушания выступят 13, 15 ноября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и экс-посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, советник Белого дома Келлиенн Конуэй заявила, что исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малван не появится в пятницу для дачи показаний в связи с расследованием по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, в США обнародовали первые показания по делу об импичменте.