Президент прокомментировал интерес инвестора из США о приобретении Мотор Сич

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на интерес американского инвестора Эрика Принса по приобретению украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но этот вопрос должен быть связано с Президентом Украины, потому что "Мотор-Сич" - это стратегическое предприятие, поэтому я пока ничего не могу добавить к этому", - сказал он в Харькове.

Напомним, по информации Wall Street Journal, частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, Эрик Принс, ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники "Мотор Сич".