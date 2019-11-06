В Украине сделали шаг к внедрению криптовалюты

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министерство цифровой трансформации и международная компания Binance объявили о подписании меморандума по формированию позиции в установлении потенциального правового статуса виртуальных активов и валют в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении, Binance также поможет разработать прозрачные и эффективные механизмы передачи прав на любые виртуальные активы или валюты с использованием технологии блокчейн, а также сформировать выгодные условия для инвестиций и ведения бизнеса в Украине.

В рамках соглашения о сотрудничестве Министерство цифровой трансформации и Binance создадут рабочую группу для разработки стратегии внедрения технологии блокчейн, созданияновых виртуальных активов и рынка виртуальных валют в Украине, говорится в сообщении.

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"Наконец Украина оказалась в ситуации, когда исполнительная, законодательная власть и представители рынка нашли общий язык в вопросе регулирования украинского криптовалютного рынка. Мы стремимся создать комфортную, конкурентную среду для развития криптоиндустрии в Украине", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, до конца текущего года Министерство цифровой трансформации совместно с межфракционным депутатским объединением Blockchain4Ukraine и представителями коммерческих компаний планируют завершить работу над соответствующими законопроектами и подать на рассмотрение Верховной Рады.

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"Мы приветствуем готовность Binance предоставить нам консультативную помощь, ведь опыт одного из ведущих мировых игроков в этой сфере очень полезен для нас на этапе формирования законодательной базы и условий регулирования рынка", - поделился Михаил Федоров.

Министр также добавил, что подписанием меморандума с Binance, мы открываем Украину для одной из крупнейших криптовалютних бирж в мире. После создания законодательной базы, компания легально начнет работать в Украине, что принесет существенные прибыли украинскому бюджету.

Справка: Binance - это одна из крупнейших в мире экосистем, работает с технологией blockchain и криптовалюта.