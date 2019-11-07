КС сегодня будет определяется с количеством нардепов и законодательной инициативой народа

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Согласно повестке дня заседаний Конституционного суда Украины, сегодня судьи будут определяться по законодательной инициативе народа и с предложением Президента уменьшить количество народных депутатов, передает УНН со ссылкой на сайт КС.

Оба вопроса будут слушаться в режиме закрытого заседания.

Отметим, что законопроектом №1017 предусмотрено сокращение народных избранников к количеству в 300 человек. Также предлагается закрепление пропорциональной избирательной системы.

КС должен определиться, соответствуют ли такие новации президентского законопроекта Конституции Украины.

Кроме того, Суд планирует рассмотреть вопрос законодательной инициативы народа. Такое право предусмотрено законопроектом №1015.

Документом, в частности, предлагается изложение ст. 93 Конституции Украины в следующей редакции:

"Статья 93. Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, народным депутатам Украины и реализуется ими в случаях и порядке, определенных Конституцией Украины и законами Украины".

В то время как сейчас эта статья Конституции право народа на законодательную инициативу не предусматривает.

Поэтому, КС указанное новшество тоже должен оценить на предмет соответствия Конституции Украины.

Кроме того, сегодня Суд также планирует рассмотрение вопроса о досрочных основаниях прекращения полномочий народного депута, которые предусматривает законопроект №1027.

Речь, в частности, о прекращении полномочий на основании неперсонального голосования народным депутатом.

Как писал УНН, 30 октября КСУ принял решение по делу о консультативных органах парламента, признав соответствующий законопроект соответствующим Конституции.

А 1 ноября Суд определился по вопросу адвокатской монополии.

По словам председателя ВР Дмитрия Разумкова, от Конституционного суда Украины - очень многое зависит в реализации начатых Президентом Владимиром Зеленским реформ.

"Надеюсь, что плодотворное сотрудничество между различными ветвями власти и, в первую очередь, между Верховной Радой и Конституционным Судом будет сохраняться и в дальнейшем", - отметил председатель парламента, выступая накануне в суде.