Украина вынесет на рассмотрение ООН новую резолюцию по Крыму

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина планирует внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил во время брифинга "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г.Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает УНН.

Как сообщили в постоянном представительстве Украины при ООН, Божок сообщил делегатам о намерении украинской стороны внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", призвав его поддержать.

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"Главной целью проекта является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Украина напомнила ООН, что РФ возобновляет ядерную инфраструктуру в Крыму.