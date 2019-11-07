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Данные пользователей, которые экс-сотрудники Twitter передали Эр-Рияду, связали с убийством Хашкаджи - NYT

Данные пользователей, которые экс-сотрудники Twitter передали Эр-Рияду, связали с убийством Хашкаджи - NYT

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Данные пользователей, которые распространили бывшие сотрудники социальной сети Twitter, связали со смертью саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом пишет газета The New York Times, передает УНН.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения двум бывшим сотрудникам соцсети Twitter в передаче властям Саудовской Аравии информации о пользователях. Обвинения предъявлены Ахмеду Абуаммо и Али аль-Забараху. Первый является гражданином США, второй — подданным Саудовской Аравии. Оба ранее работали в Twitter.

По информации источников издания, аль-Забара передал Эр-Рияду, в частности, сведения о выходце из Саудовской Аравии Омари Абдель Азизе. Последний был доверенным лицом саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Хашкаджи был известен критическими статьями о политике Эр-Рияда и с 2017 года проживал в США, где писал для газеты Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

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Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, сначала было намерение вывезти журналиста в Саудовскую Аравию, а не убивать.

Напомним, израильские хакеры помогали Эр-Рияд вести наблюдение за инакомыслящими.

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Источник: УНН
Теги: журналисты, Саудовская Аравия, Twitter
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