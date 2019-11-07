Трамп заявил, что не просил генпрокурора США проводить пресс-конференцию по Украине

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг опроверг информацию газеты The Washington Post о том, что просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“История в The Washington Post, конечно же, подхваченная фейковым (американским изданием) CNN, в которой повествуется о том, что „президент Трамп попросил генпрокурора Барра провести объяснительную пресс-конференцию в отношении Украины“, — это абсолютная неправда и еще одна фейковая новость из анонимных источников, которых не существует”, — написал Трамп.

Ранее издание The Washington Post опубликовало соответствующую информацию на своем сайте. По данным издания, Барр отказался выполнить просьбу Трампа. Несмотря на это, после этого, якобы, генпрокурор и президент остаются в хороших отношениях.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа. В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

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В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.