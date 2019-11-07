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В штабе ООС хотят показать журналистам участок разведения у Петровского

В штабе ООС хотят показать журналистам участок разведения у Петровского

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В штабе ООС планируют в пятницу, 8 ноября, показать журналистам участок разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области "для освещения начала практического этапа разведения". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"Завтра, 8 ноября 2019 года, состоится пресс-тур на участок разведения сил и средств №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области для освещения начала практического этапа разведения", - отметили в штабе.

Аккредитованных журналистов собирают перед блокпостом на въезде в Богдановку Волновахского района Донецкой области.

"Всем представителям СМИ обязательно иметь средства защиты (шлем, бронежилет)", - добавили в штабе.

Напомним, руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) Александр Борщевский ранее сообщил, что разведение войск на участке Петровское-Богдановка запланировано на 7 ноября, если не будет нарушения режима тишины.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Донбасс, ООС
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