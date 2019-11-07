Закон о судебной реформе Зеленского сегодня вступает в силу

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня вступает в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который вчера, 6 ноября, был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", сообщает УНН.

Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда вдвое - с 200 до 100, а также - сокращение количества членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с 16 до 12.

Согласно закону, "Высшая квалификационная комиссия судей Украины является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины".

Законом устанавливается, что ВККС Украины утверждает по согласованию с Высшим советом правосудия (ВСП) форму и содержание заявления об участии в отборе кандидатов на должность судьи, анкеты кандидата на должность судьи, порядок прохождения специальной подготовки кандидатов на должность судьи.

Закон вступает в силу сегодня, кроме подпункта 16 пункта 1 раздела I этого Закона, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем срочном письме к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко выразила обеспокоенность по проекту закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Верховный Суд также просил Зеленского ветировать его законопроект относительно судебной реформы.

Напомним, Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" от 6 ноября.