Тейлор: Джулиани подталкивал Украину к "вмешательству" в американскую политику

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Главный американский дипломат в Украине сообщил следователям Палаты представителей Конгресса США, что личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани оказывал давление на Украину "для вмешательства во внутреннюю политику или политику США", начав расследование в отношении политических конкурентов Трампа, согласно расшифровке показаний временного поверенного в делах США Билла Тейлора, опубликованной в среду. Об этом, ссылаясь на показания Тейлора, сообщает CNN, передаёт УНН.

В своих показаниях в закрытом заседании Конгресса в прошлом месяце Тейлор заявил, что считает эти просьбы настолько опасными, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен их игнорировать, даже если это означало потерю личной встречи с Трампом.

"Если бы президент Зеленский, для того, чтобы получить эту встречу (с Трампом), вмешался во внутреннюю политику или политику США,.. объявив о расследовании, которое принесло бы пользу кому-то в Соединенных Штатах, то мне не было ясно, что это того стоит", - сказал он.

Как указано, показания Тейлора подтверждают важное утверждение информатора, в котором говорится, что Джулиани и Трамп пытались заручиться помощью украинцев, чтобы увеличить шансы на переизбрание в 2020 году. Джулиани хотел, чтобы Украина расследовала деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и дело о серверах Национального демократического комитета, пишет издание.

"Я думаю, что идея заставить президента Зеленского сказать вслух, что он собирается расследовать Burisma и выборы 2016 года, возникла у истоков, я думаю, что это был г-н Джулиани", - сказал Тейлор.

После того, как показаня были опубликованы, Трамп обвинил Тейлора в том, что тот "никогда не трудился". Трамп сделал это утверждение, несмотря на отсутствие публичных доказательств в поддержку его утверждения, а имеющаяся информация изображает Тейлора как уважаемого и аполитичного карьерного дипломата, пишет CNN.

Как сообщал УНН, по словам Тейлора, Трамп использовал темы военной помощи и визита в Белый дом для давления на Зеленского.