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МИД: 7,2% украинской территории находится под оккупацией России

МИД: 7,2% украинской территории находится под оккупацией России

Алексей Макеев

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Киев призывает Россию прекратить оккупацию Украины для достижения стабильности в регионе. Об этом заявил Политический директор МИД Украины Алексей Макеев в интервью агентству Anadolu, передает УНН.

"К сожалению, из того, что мы видим, Черное море теперь не является областью сотрудничества, но является областью нестабильности, и это потому, что один из наших соседей, Российская Федерация, нарушил международное право и вторгся в суверенную Украину", - сказал Макеев.

Во вторник политический директор МИД начал двухдневный рабочий визит в столицу Турции Анкару для политических консультаций между Турцией и Украиной.

Он сказал, что "7,2% территории Украины оккупированы Россией", и добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Россия сделала шаг назад для восстановления стабильности и безопасности в регионе, пишет агентство.

"Это было бы невозможно, пока Россия не деоккупирует Крым и не прекратит свою войну против Украины. Мы являемся соседями, и в странах региона не будет стабильности без достижения мира", - добавил он.

Как сообщал УНН, посольство призвало NYT исправить опубликованную карту Украины без Крыма.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Крым, оккупация, война с Россией
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