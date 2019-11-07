МИД: 7,2% украинской территории находится под оккупацией России
Алексей Макеев
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Киев призывает Россию прекратить оккупацию Украины для достижения стабильности в регионе. Об этом заявил Политический директор МИД Украины Алексей Макеев в интервью агентству Anadolu, передает УНН.
"К сожалению, из того, что мы видим, Черное море теперь не является областью сотрудничества, но является областью нестабильности, и это потому, что один из наших соседей, Российская Федерация, нарушил международное право и вторгся в суверенную Украину", - сказал Макеев.
Во вторник политический директор МИД начал двухдневный рабочий визит в столицу Турции Анкару для политических консультаций между Турцией и Украиной.
Он сказал, что "7,2% территории Украины оккупированы Россией", и добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Россия сделала шаг назад для восстановления стабильности и безопасности в регионе, пишет агентство.
"Это было бы невозможно, пока Россия не деоккупирует Крым и не прекратит свою войну против Украины. Мы являемся соседями, и в странах региона не будет стабильности без достижения мира", - добавил он.
Как сообщал УНН, посольство призвало NYT исправить опубликованную карту Украины без Крыма.