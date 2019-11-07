Зеленский сменил состав Комиссии по вопросам правовой реформы

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал указ "О внесении изменений в Указы Президента Украины от 21 июня 2019 года № 421 и от 7 августа 2019 года № 584", в частности, изменив состав комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом сообщается на сайте Президента, передает УНН.

Так, своим указом Президент постановил статью 3 указа № 421 "О Комиссии по вопросам правовой реформы" после слов "прав и свобод человека и гражданина" дополнить словами "совершенствования территориальной организации власти и административно-территориального устройства".

Кроме того, Президент изменил персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы, утвержденный указом от 7 августа 2019 года № 584.

Зеленский, в частности, постановил ввести в персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы, в рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию Украины министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак, народного депутата Украины Александра Корниенко и Генерального директора Директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОПУ Ольгу Бугай.

Он также утвердил в персональном составе Комиссии по вопросам правовой реформы Генерального прокурора Руслана Рябошапку, сделав его сопредседателем Комиссии по согласию.

Также Зеленский постановил ввести в рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию Украины народных депутатов Федора Вениславского и Александра Копыленко.

Председателем рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия Президент сделал заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова.

Также в указе отмечается "вывести из состава рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции Комиссии по вопросам правовой реформы А.Смирнова, М.Стефанчук", "вывести из персонального состава Комиссии по вопросам правовой реформы Б.Монича".

Президент также ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы, четыре человека и вывел из состава А.Дворниченка.

Как сообщал УНН, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 584/2019, которым постановил утвердить Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы и персональный состав Комиссии.