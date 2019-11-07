Президент уполномочил Маркарову изменить финансовое соглашение с ЕИБ

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, подписал распоряжение о полномочиях министра финансов Оксаны Маркаровой на подписание Письма о внесении изменений № 2 в Финансовое соглашения (Проект "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации") между Украиной и европейским инвестиционным банком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Уполномочить Министра финансов Украины Маркарову Оксану Сергеевну на подписание Письма о внесении изменений № 2 в Финансовое соглашения (Проект "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, за 450 млн евро, которые Украина возьмет в кредит у Европейского инвестиционного банка на строительство дорог, будет восстановлена трасса Киев-Одесса и построена трасса в обход Львова.