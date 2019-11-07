РФ переселила в оккупированный Крым более 140 тысяч россиян — Денисова

КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала аннексии Крыма Российская Федерация переселила на полуостров более 140 тысяч российских граждан. Об этом Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает УНН.

Так, Денисова выступила с докладом на панели "Оккупированный Крым: ситуация с места", которая проходила в Берлине на 5-ю годовщину незаконной оккупации Крыма.

"РФ замещает население на оккупированной территории Крыма своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материковую Украину. Под разными мотивами за время оккупации переселено более 140 тысяч российских граждан", - написала Омбудсмен.

Также Денисова выразила убеждение, что благодаря международному давлению и усилению санкций Украина сможет вернуть утраченные территории.

Как сообщал УНН, по данным правозащитников, в оккупированном Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке.