В Минсоцполитики объяснили, как будет происходить верификация субсидиантив

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министерство социальной политики не вводит дополнительные проверки правомерности предоставления субсидий, однако в любом случае обращается по данным о доходах граждан в Пенсионный фонд и фискальную службу. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, передает корреспондент.

"Человек (претендент на получение субсидии - ред.) у нас на сегодняшний день в общем случае подает заявление и декларацию - всю остальную информацию собирает орган социальной защиты населения. Ничего нового на сегодняшний день не вводится, но эта проверка на сегодняшний день осуществляется по тем параметрам и характеристикам, которые предусмотрены соответствующим постановлением КМУ, регламентирующее порядок предоставления жилищной субсидии... Дополнительных каких-то проверок, что кто-то кого-то будет ходить и проверять - это абсолютно не соответствует действительности", - ометил Музыченко.

По его словам, именно орган соцзащиты осуществляет проверку размера доходов, перечень услуг ЖКХ, состав домохозяйства.

При этом он добавил, что при определении субсидии на основании доходов, соответственно проверяются доходы. Основанием для отказа в субсидии, в частности, является наличие автомобиля младше 5 лет, поэтому также проверяется этот показатель.

Кроме того, как пояснил замминистра, нередки случаи, когда муж и жена, имея в собственности две квартиры, оформляют субсидию на каждую из них и, фактически проживая по одному адресу, сдают в аренду вторую жилплощадь, что также требует вмешательства со стороны органов соцзащиты населения.

"Возможность получать две или более субсидии (на одно домохозяйство - ред.) на сегодняшний день фактически ликвидирована. С другой стороны, мы усилили проверку информации о доходах и из Пенсионного фонда, и с фискальной службы. То есть в каждом случае, когда определяется право и рассчитывается размер субсидий, в каждом случае происходит обмен информацией и с Пенсионным фондом, и с фискальной службой", - заверил чиновник.

Напомним, 17 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат.