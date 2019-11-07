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В Раде зарегистрировали постановление о прекращении полномочий нардепа Луценко

В Раде зарегистрировали постановление о прекращении полномочий нардепа Луценко

Ирина Луценко

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о прекращении депутатских полномочий Ирины Луценко. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Луценко И.С. зарегистрирован под №2395 от 7 ноября.

Среди инициаторов законопроекта, в частности, члены комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины, который является главным для рассмотрения документа.

Сейчас текста проекта постановления на сайте ВР нет, однако, указано, что 7 ноября он направлен в комитет.

Напомним, 4 ноября народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подтвердила написание заявления о сложении депутатских полномочий - по состоянию здоровья.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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