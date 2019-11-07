В Киеве начались украинско-американские оборонные консультации

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В четверг, 7 ноября, в Киеве в рамках визита в Украину американской военной делегации во главе с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер, начались украинско-американские двусторонние оборонные консультации. С украинской стороны в консультациях принимают участие представители руководства оборонного ведомства и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, офицеры видов ВС Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Минобороны.

Сообщается, что в начале встречи заместитель Министра обороны Украины Алина Фролова отметила важность проведения таких мероприятий и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

"Главная цель проведения консультаций заключается в обсуждении вопросов развития украинско-американского военного сотрудничества. В частности, на повестке дня вопрос безопасности ситуации в и вокруг Украины. Планируется детально ознакомить американскую сторону с текущими вызовами на Востоке Украины, тенденциями развития ситуации безопасности, в том числе, в Черноморском регионе", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что во время украинско-американских оборонных консультаций будет сосредоточено внимание на обсуждении реформ оборонного сектора: ходе имплементации Закона Украины о Национальной безопасности в сфере усиления гражданско-демократического контроля и парламентского надзора, трансформацию оборонного ведомства и системы управления силами обороны, планирование на основе возможностей, стратегий развития видов ВС Украины.

Представители оборонного ведомства также проинформируют американскую сторону о профессионализации ВСУ, в частности, о кадровой политике, системе кадрового менеджмента и профессиональной военном образовании, подготовке личного состава ВС Украины.

Среди прочего, стороны обменяются мнениями по отдельным аспектам военно-технического сотрудничества между двумя государствами.

Представители американской военной делегации проинформируют украинских коллег относительно текущего состояния и перспектив безопасности сотрудничества между Украиной и США и ключевых направлений поддержания взаимовыгодного партнерства.

Напомним, накануне в Пентагоне заверили в поддержке со стороны США реформы оборонного сектора Украины.