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Пашинского не доставили на допрос по делу экс-беркутовцев из-за угрозы жизни

Пашинского не доставили на допрос по делу экс-беркутовцев из-за угрозы жизни

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева сегодня не провел допрос народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского в рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, из-за угрозы жизни, передает УНН.

"Нас информирует ГБР, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в здание Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского грозит опасность, а потому перемещение подозреваемого опасно", - сказал судья.

По словам судьи, предоставлено разрешение соответствующим следователям на допрос Пашинского в условиях места его пребывания в изоляторе временного содержания в режиме видеоконференции с Святошинским районным судом Киева.

Однако, сегодня выяснилось, что по техническим причинам осуществить видеоконференцию с судом не получилось. Поэтому, допрос Пашинского перенесли на 21 ноября в режиме видеоконференции.

Как сообщал УНН, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.

Также на допрос по делу экс-беркутовцев вызовут Парубия, Луценко, Кличко, Портнова.

Напомним, Пашинского оставили под арестом.

Источник: УНН
Теги: суд, допрос, Сергей Пашинский
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