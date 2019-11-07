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Руководство Рады попросило послов из Восточной Европы заботиться об украинских трудовых мигрантах

Руководство Рады попросило послов из Восточной Европы заботиться об украинских трудовых мигрантах

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина готова к тесному взаимодействию с правительствами стран Восточной Европы в вопросах правовой и социальной защиты своих трудовых мигрантов. Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк во время рабочего завтрака с послами Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Литовской Республики и заместителем посла Румынии в Украине, сообщает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВРУ.

Как сообщили в пресс-службе ВРУ, заместитель главы Верховной Рады Украины призвала участников встречи заботиться об украинских трудовых мигрантах, которые вносят значительный вклад не только в экономику Украины, но и непосредственно в рост экономик стран-пребывания.

"Обращаюсь к вам с просьбой: заботьтесь о них, как о своих гражданах. Мы готовы к тесному взаимодействию в вопросах их правовой и социальной защиты", - отметила Кондратюк.

Она сообщила, что Украина стремится развивать равноправные и добрососедские отношения со своими западными соседями - странами-членами ЕС и НАТО, впрочем, одновременно, каждый раз будет давать отпор агрессии и посягательству на суверенитет и территориальную целостность.

При этом она попросила дальнейшего содействия Украине на пути интеграции в ЕС и НАТО, поддержки в рамках международных организаций и структур, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы. По ее словам, Украина также заинтересована в формировании надежного пояса безопасности и сотрудничестве в Балто-Черноморско-Адриатическом регионе, участии в совместных экономических проектах, в частности в рамках инициативы Трех морей.

Напомним, на непостоянной основе за рубежом работает от 7 до 9 млн украинцев

Источник: УНН
Теги: трудоустройство, Европа, Украина-ЕС
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