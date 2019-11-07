Президент ветировал закон о верификации госвыплат

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский вернул в парламент с предложениями закон "О верификации и мониторинг государственных выплат", передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

На сайте указано, что 7 ноября документ вернули с предложениями Президента.

Добавим, что сейчас предложения Зеленского относительно закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" еще не опубликованы.

Напомним, 17 октября парламентарии приняли закон о верификации госвыплат.

Добавим, что проект этого закона №1231 направлен на законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ осуществления верификации государственных выплат в Украине.

По мнению инициаторов, это будет содействовать повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов.