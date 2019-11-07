МВОТ не обеспечило соцреабилитации освобожденных ОРДЛО или Россией украинцев - Счетная палата

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (ВОТ) и ВПЛ Украины выполнило ряд мер по защите и обеспечению прав и интересов лиц, незаконно лишенных личной свободы на ВОТ Украины или территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью, но не осуществляет их социальной реабилитации. Об этом говорится в результатах аудита эффективности использования направленных на это средств госбюджета, выделенных МВОТ в 2018 и I полугодии 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Счетная палата установила, что МВОТ использовало менее трети средств в 2018 году и менее 1% в I полугодии 2019-го по бюджетной программе для осуществления мероприятий по защите и обеспечению прав лиц, незаконно лишенных личной свободы.

В Счетной палате считают, что указанное вызвано необоснованным планированием МВОТ расходов по этой бюджетной программе и неэффективным управлением бюджетными средствами.

Как сообщили в Счетной палате, МВОТ не рассмотрены ходатайства о назначении государственных стипендий, поданных МИД Украины и Объединением родственников политзаключенных Кремля (58 и 38 претендентов соответственно), что ограничило право этих лиц на получение стипендии.

"Вместе с тем институт в 2018-м и этом году не обеспечил осуществление мероприятий по социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы в связи с общественной или политической деятельностью, и деокупацийних мероприятий. Это произошло из-за промедления областными государственными администрациями с образованием комиссий по социальной реабилитации пострадавших, несвоевременного утверждения плана деокупацийних мероприятий - только в августе 2019 года", - отметили в СП.

При этом в учреждении добавили, что в 2018 году МВОТ выплатило 77 лицам, незаконно лишенным личной свободы, 7,7 млн грн для оказания профессиональной юридической помощи, 71 лицу, незаконно лишенному личной свободы на временно оккупированной территории Украины и освобожденному 27 декабря 2017-го и 24 января 2018-го - 7,1 млн грн одноразовой денежной помощи. Также выплачено 2,4 млн грн одноразовой денежной помощи 24 морякам, которые были незаконно задержаны в результате акта вооруженной агрессии со стороны РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018-го. Кроме того, в I полугодии 2019-го 5 человек получили государственные стипендии имени Левка Лукьяненко (общая сумма - почти 30 тыс. грн).

Напомним, по данным Счетной палаты, МВОТ не обеспечил эффективного управления средствами гранта Международного банка реконструкции и развития и не завершило вовремя реализацию 10 пилотных субпроектов в пострадавших от вооруженного конфликта общинах.



