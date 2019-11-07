Крымскотатарскому политзаключенному не позволяют передать Коран - адвокат

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Адвокат Эмине Авамилева посетила своего подзащитного Рустема Шейхалиева в симферопольском СИЗО. Об этом сообщает организация "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.

"Вчера было посещение, связанное с подписанием доверенностей. Зашли вместе с нотариусом. Настроение у Шейхалиева вполне адекватное его нынешнему состоянию, держится нормально, выглядит удовлетворительно. Рассказала ему о последних новостях, только не успела о парламентских слушаниях рассказать, прочитала об этом после выхода из СИЗО. Также рассказала о наших замечательных ханимлар - женское движение, он очень гордится ими. Мой подзащитный на состояние здоровья не жаловался. Но ему не позволили занести в СИЗО лекарства после следственных действий. Даже Коран оставляют вне передачи ни Шейхалиеву, ни Омерову Энверу. Несмотря на то, что на издании есть печать муфтията", - рассказала Авамилева.

Как сообщает организация, Рустем Шейхалиев - гражданский журналист "Крымской солидарности". Имеет троих детей. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы). Под стражей с 27 марта 2019 года, когда был арестован в ходе массовой спецоперации силовых структур против крымских татар.

Как сообщал УНН, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски.

Тех, что снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в анексированном ей Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".