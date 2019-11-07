Украинские военные готовы реагировать на все ситуации в зоне разведения сил - Хомчак

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы к реагированию в зоне отвода на все ситуации, кроме того участки в районе разведения охраняются круглосуточно. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

Хомчак отметил, что там, где отвели войска, обстрелов нет.

"... вы все смогли убедиться ... что войска, отошедшие на определенное расстояние, готовы к реагированию на все ситуации", - подчеркнул он.

По его словам, уже завтра военные будут готовы выполнять все требования по разведению.

"Семь дней тишины прошло, сделано все заявления, проходит верификация. Уже завтра мы будем готовы выполнять дальше те требования, которые есть по разведению. Соответственно, это будет все зеркально, и в 12 часов завтра будет заявление соответствующих руководителей, которые за это отвечают, о начале тех мероприятий", - пояснил Хомчак.

Начальник Генштаба отметил, что ОБСЕ 24 часа в сутки контролируют участки разведения.

Как ранее сообщал УНН, 8 ноября в 12:00 состоится начало практической фазы разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.