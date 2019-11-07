Аваков об очередном этапе разведения: надеюсь, что в следующий раз освободят Донецк

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что надеется на освобождение Донецка во время следующего разведения войск. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что во время следующего разведения войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации", - отметил он.

Напомним, практическая фаза разведения войск у Петровского начнется 8 ноября.

Также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы к реагированию в зоне отвода на все ситуации.