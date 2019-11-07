В "Слуге народа" есть люди, которые долго "въезжают" - Зеленский

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" есть как образованные и ведущие специалисты, так и обычные люди, которые долго "въезжают". Об этом он заявил во втором влоге за рулем Tesla, передает УНН.

"Такой партии никогда не было, 254 человека. Люди разные: есть люди, которые понимают в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты, с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди: они фермеры или с любых других предприятий, обычные простые люди, они, извините за такое слово, долго "въезжают", и поэтому есть ошибки. Но они показывают отношение того или иного класса и подсказывают, где есть ошибки в тех или иных законах, потому что они из разных слоев нашего населения", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В октябре 16 нардепов пропустили почти треть голосований в ВР

Напомним, закон о финансовом наказании народных депутатов за прогулы пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний парламентских комитетов вошел в действие с 1 ноября.