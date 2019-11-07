Регистрация | Вход |
USD: 24,66 -0,0619  EUR: 27,35 -0,1156 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 07 ноября 2019 19:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2670
Версия для печати

В "Слуге народа" есть люди, которые долго "въезжают" - Зеленский

В "Слуге народа" есть люди, которые долго "въезжают" - Зеленский

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" есть как образованные и ведущие специалисты, так и обычные люди, которые долго "въезжают". Об этом он заявил во втором влоге за рулем Tesla, передает УНН.

"Такой партии никогда не было, 254 человека. Люди разные: есть люди, которые понимают в любых законах, они образованные, они ведущие экономисты, с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди: они фермеры или с любых других предприятий, обычные простые люди, они, извините за такое слово, долго "въезжают", и поэтому есть ошибки. Но они показывают отношение того или иного класса и подсказывают, где есть ошибки в тех или иных законах, потому что они из разных слоев нашего населения", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В октябре 16 нардепов пропустили почти треть голосований в ВР

Напомним, закон о финансовом наказании народных депутатов за прогулы пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний парламентских комитетов вошел в действие с 1 ноября.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.