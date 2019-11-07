Зеленский о позорных sms в ВР: выводы будут до конца года

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает выводы к концу года по работе того или иного депутата, в том числе и о позорных sms и слухах. Об этом он заявил во втором влоге за рулем Tesla, передает УНН.

"Я внимательно слежу за статистикой, не только там какие-то позорные sms, они тоже есть, есть позорные слухи, но сейчас очень рад, что пока это только слухи. Есть минусы по статистике, по голосованию того или иного депутата ... Серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. Каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу. Не все законопроекты популярные", - рассказал Зеленский.

Как ранее сообщал УНН, нардепа Яременко "поймали" на интимной переписке.

После чего он заявил, что накануне во время заседания Верховной Рады устроил "провокацию" и позволил журналистам сфотографировать свою сфабрикованную "переписку".

Напомним, 22 октября появилась информация о том, что Офис Президента настаивает на том, чтобы народные депутаты от фракции "Слуга народа", которые входят в состав финансового комитета Верховной Рады, прошли детектор лжи. Офис Президента выдвинул подозрение 11 членам фракции в связи с обвинениями в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что требует от всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.