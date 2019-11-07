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Зеленский встретился с представителями крупнейших табачных компаний: подробности

Зеленский встретился с представителями крупнейших табачных компаний: подробности

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине. Участники обсудили ситуацию на рынке, в частности, информацию о возможном переносе хед-офисов компаний и остановки работы некоторых табачных производителей, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это - увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков, и налоговые поступления растут: за 9 месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% - почти до 30,5 млрд грн.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков. Также, по его словам, в приоритете - борьба с монополиями и построение конкурентных рынков.

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Зеленский отметил заинтересованность в наращивании экспорта табачных изделий, изготовленных в Украине.

Кроме того, был сделан акцент на необходимости решения проблемы теневого рынка табачных изделий.

Во встрече приняли участие представители "Бритиш Американ Тобакко", "Филипп Моррис Украина", "Джей Ти Ай" и "Империал Тобакко", исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Напомним, 13 сентября законодатели приняли за основу законопроекты 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Источник: УНН
Теги: Украина, табак, Президент, встреча
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