Зеленский прокомментировал "посадки" чиновников и депутатов и анонсировал новые

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "посадки" бывших депутатов и чиновников и анонсировал новые. Об этом он рассказал во втором влоге за рулем Tesla, передает УНН.

"Не очень много посадок? Пока это не началось? И согласен, и нет. Смотрите: дело Свинарчуков (Гладковских - ред.) - есть, Пашинский - есть, Микитась - есть, Дубневич - есть. И вы даже видели, что в Верховной Раде за (отмену неприкосновенности - ред.) Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся, оно будет таким. А дальше будут приговоры этим людям, о ком я сказал. А не будут - будут открыты другие дела и никто не будет останавливаться", - отметил Зеленский.

Также он рассказал, что расследование убийства Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета будут продолжаться.

"Многое дел есть, к которм, как мы поняли, мы должны подготовиться, а по-другому эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет, и с расследованием дел Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета, и все эти дела в оборонной отрасли - все они будут", - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что в партии "Слуга народа" есть как образованные и ведущие специалисты, так и обычные люди, которые долго "въезжают".