ВАКС взял Дубневича под стражу с альтернативой внесения залога

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн, передает УНН.

Коллегия судей постановила выбрать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

По данным пресс-службы САП, прокурор настаивал на избрании народному избраннику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога. Вопрос об обжаловании меры пресечения в Апелляционной палате антикоррупционного суда будет решено САП после ознакомления с полным текстом решения суда.

Напомним, нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).