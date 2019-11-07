Зеленский: пока что у нас в Верховной Раде демократия, но это пока что

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что пока что в Верховной Раде Украины — демократия, но это только пока что. Об этом он сказал во время интервью, передает УНН.

“Пока у нас в Верховной Раде демократия, но пока”, — подчеркнул Зеленский.

Об этом он заявил во время рассказа о голосовании партии и отдельных депутатов.

“Некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы, хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, в комитетах, там, пожалуйста, споры ... У нас есть такая договоренность, если 70% партии „Слуга народа“ за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем. Поэтому мы все очень внимательно и я лично следим за статистикой. Не только там позорные смски, они есть. Есть и позорные слухи, но я сейчас очень рад, что это пока это только слухи”, — отметил он.

Зеленский также добавил, что в партии “Слуга народа” есть как образованные и ведущие специалисты, так и обычные люди, которые долго “въезжают”.