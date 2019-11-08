Верховный суд разъяснил, как Украина должна рассчитываться по решениям ЕСПЧ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховный суд Украины высказал позицию относительно денежных возмещений Украины по решениям Европейского суда по правам человека, передает УНН со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Так, действующее законодательство Украины предусматривает, что решение ЕСПЧ являются обязательными для исполнения. Эта норма урегулирована Законом Украины “О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека”. Под понятием “решение” имеется в виду:

— окончательное решение Европейского суда по правам человека по делу против Украины, которым признано нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

— окончательное решение Европейского суда по правам человека о справедливой сатисфакции в деле против Украины;

— решение Европейского суда по правам человека о дружественном урегулировании по делу против Украины;

— решение Европейского суда по правам человека об одобрении условий односторонней декларации по делу против Украины.

Поэтому, после вынесения ЕСПЧ решения по делу против Украины, Орган представительства, в течение десяти дней со дня получения уведомления о получении решением статуса окончательного, направляет краткое изложение решения взыскателю, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, всем государственным органам, должностным лицам и другим субъектам, непосредственно причастным к делу.

При этом взыскателями могут быть: лицо, по заявлению которого Европейским судом по правам человека вынесено решение; его представитель правопреемник; лицо (группа лиц), в пользу которого решением Европейского суда по правам человека определена обязанность Украины в межгосударственном деле.

“В течение десяти дней со дня получения уведомления Суда о получении решением статуса окончательного Орган представительства направляет взыскателю сообщение с разъяснением его права подать в государственную исполнительную службу заявление о выплате возмещения, в котором должны быть указаны реквизиты банковского счета для перечисления средств. После этого Орган представительства направляет в государственную исполнительную службу оригинальный текст и перевод резолютивной части окончательного решения суда по делу против Украины”, - разъясняет ВСУ.

В течение десяти дней со дня поступления документов Государственная исполнительная служба открывает исполнительное производство. При этом, непредставление взыскателем заявления о выплате возмещения не является препятствием для исполнения решения, объясняет ВСУ.

“Таким образом, именно государственный орган, который был надлежащим образом проинформирован о таком судебном решении, должен принять все необходимые меры для его соблюдения или передать его другому компетентному органу для выполнения”, — говорится в разъяснении.

Поэтому, лицо, в отношении которого вынес решение ЕСПЧ, нельзя упрекать за непредставление в государственную исполнительную службу заявления или исполнительного листа для открытия исполнительного производства.

“От лица, которое добилось вынесения окончательного судебного решения против государства, нельзя требовать инициирования особого производства относительно его принудительного исполнения”, — пишет издание, ссылаясь на ВСУ.

Напомним, 17 октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу “Полях и другие против Украины” относительно люстрированых экс-чиновников. ЕСПЧ признал люстрацию нарушающей права должностных лиц, которые были люстрированы и право на частную жизнь.

Кроме того, ЕСПЧ постановил выплатить каждому заявителю 5 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и возместить судебные издержки.

По оценкам начальника отдела исполнения решений Европейского суда по правам человека Генерального департамента по правам человека и верховенства права Совета Европы Павла Пушкаря, определяясь с вопросом люстрации, КСУ должен учитывать вывод ЕСПЧ.

КСУ, в свою очередь, активизировал рассмотрение ЗУ “Об очищении власти”, и эксперты прогнозируют решение по этому поводу в ближайшее время.

Юристы считают, что КСУ не будет отменять весь люстрационный закон, но признает неконституционными отдельные его нормы.