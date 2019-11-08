Послы Германии, Франции и Великобритании прокомментировали разведение сил на Донбассе

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Послы Великобритании, США, Германии и Франции отметили усилия украинской власти в направлении разведения сил и средств на Донбассе, а также выразили благодарность за возможность лично услышать мнения местных жителей по этому процессу. Об этом говорится на сайте президента Украины, передает УНН.

“Мы все очень надеемся, что завтра (сегодня, 8 ноября — ред) и в Петровском будет разведения”, — сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, в свою очередь, заявил, что Президент Французской Республики Эммануэль Макрона делает все возможное, чтобы саммит в нормандской формате состоялся как можно быстрее.

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Со своей стороны, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что британское правительство вместе с другими странами предоставлял много поддержки Украины во время конфликта на востоке.

“Мы продолжим оказывать поддержку украинскому правительству и населению Украины. Было очень важно быть сегодня здесь, чтобы понять, сколько еще этой помощи необходимо предоставить”, — сказала она.

Напомним, помощник Зеленского и иностранные послы посетили район разведения сил на Донбассе.

Как сообщал УНН, практическая фаза разведения войск у Петровского начнется 8 ноября.