Украина призывает Германию не "освобождать" Северный поток-2 от газовой директивы ЕС

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина призывает Германию не поддерживать "освобождение" Северного потока-2 от условий газовой директивы ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которое распространил Правительственный портал.

"Поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности и единства ЕС", - говорится в сообщении.

"Как нам стало известно, сегодня на рассмотрении Бундестага после полуночи стоит на голосовании версия поправок, которая позволит немецкому регулирующему органу принять отклонения от ЕС Директивы проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019 года".

Сейчас директива является обязательной для каждого государства-члена. Если же поправка сегодня ночью будет поддержана, то это будет означать нарушение консенсусного решения, принятого всеми странами-членами ЕС", - написали в издании.

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"Такой поворот событий может иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между странами-членами ЕС. Роль России в этом процессе далеко не последняя - государство давно действует по проверенному принципу: разделяй и властвуй", - отметили в сообщении.

"Украина очень ценит последовательную поддержку Германии нашего суверенитета и территориальной целостности, а также реформ. В данном случае речь идет о "суверенитет" и "целостность" европейской безопасности в целом, относительно чего Украина продемонстрировала себя как надежного партнера. И мы рассчитываем на солидарность Германии", - резюмировали в призыве к ФРГ.

Как сообщал УНН, 30 октября стало известно, что датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", который проходит по континентальному шельфу Дании на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море.