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Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление о расследовании, Байдена и Клинтон - чиновник Госдепа

Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление о расследовании, Байдена и Клинтон - чиновник Госдепа

Чиновник Государственного департамента США Джордж Кент

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Чиновник Государственного департамента США Джордж Кент заявил на слушаниях в Конгрессе, что по словам посла США при ЕС Гордона Сондленда президент США хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично сделал заявление, в котором бы вспоминались Хиллари Клинтон и члены семьи Байден. Выдержки из свидетельств чиновника опубликовали Демократы, передает УНН опираясь на Голос Америки и New York Times.

“Посол Гордон Сондленд общался с президентом США. Президент, говоря упрощенно, хотел, чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и озвучил слова “расследование”, “Байден” и “Клинтон”, — говорится среди прочего в показаниях Кента.

Демократы заявляют, что показания Кента является доказательством того, что Трамп стремился получить “компромат” на политических оппонентов.

Президент США в четверг заявил в Twitter, что “демократы и жалкие ведущие СМИ” пытаются усложнить победу республиканцев и самого президента США на выборах 2020-го года.

“Новый сфабрикованный импичмент уже вредит им самим!”, — написал президент США.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа. В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

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В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября — показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Госдеп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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