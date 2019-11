Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление о расследовании, Байдена и Клинтон - чиновник Госдепа

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Чиновник Государственного департамента США Джордж Кент заявил на слушаниях в Конгрессе, что по словам посла США при ЕС Гордона Сондленда президент США хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично сделал заявление, в котором бы вспоминались Хиллари Клинтон и члены семьи Байден. Выдержки из свидетельств чиновника опубликовали Демократы, передает УНН опираясь на Голос Америки и New York Times.

“Посол Гордон Сондленд общался с президентом США. Президент, говоря упрощенно, хотел, чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и озвучил слова “расследование”, “Байден” и “Клинтон”, — говорится среди прочего в показаниях Кента.

Демократы заявляют, что показания Кента является доказательством того, что Трамп стремился получить “компромат” на политических оппонентов.

Президент США в четверг заявил в Twitter, что “демократы и жалкие ведущие СМИ” пытаются усложнить победу республиканцев и самого президента США на выборах 2020-го года.

“Новый сфабрикованный импичмент уже вредит им самим!”, — написал президент США.

The Radical Left Dems and LameStream Media are just trying to make it hard for Republicans and me to win in 2020. The new Impeachment Hoax is already turning against them!