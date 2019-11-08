Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление о расследовании, Байдена и Клинтон - чиновник Госдепа

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Чиновник Государственного департамента США Джордж Кент заявил на слушаниях в Конгрессе, что по словам посла США при ЕС Гордона Сондленда президент США хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично сделал заявление, в котором бы вспоминались Хиллари Клинтон и члены семьи Байден. Выдержки из свидетельств чиновника опубликовали Демократы, передает УНН опираясь на Голос Америки и New York Times.

“Посол Гордон Сондленд общался с президентом США. Президент, говоря упрощенно, хотел, чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и озвучил слова “расследование”, “Байден” и “Клинтон”, — говорится среди прочего в показаниях Кента.

Демократы заявляют, что показания Кента является доказательством того, что Трамп стремился получить “компромат” на политических оппонентов.

Президент США в четверг заявил в Twitter, что “демократы и жалкие ведущие СМИ” пытаются усложнить победу республиканцев и самого президента США на выборах 2020-го года.

“Новый сфабрикованный импичмент уже вредит им самим!”, — написал президент США.

The Radical Left Dems and LameStream Media are just trying to make it hard for Republicans and me to win in 2020. The new Impeachment Hoax is already turning against them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2019

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа. В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

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В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября — показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.