ВСУ вернул иск о запрете Зеленскому выступать на государственном языке на повторное рассмотрение

Владимир Зеленский во время выступления на iFroum-2019, 23 мая

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Большая палата Верховного суда Украины вернула в суд первой инстанции иск для продолжения рассмотрения с просьбой обязать Президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от общения на не государственном языке на территории Украины. Такое постановление, в среду, 6 ноября, приняла Большая палата ВСУ по административному делу по иску к Президенту Зеленского, передает УНН.

“Решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 12 августа 2019 года отменить, а дело направить в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения”, — говорится в документе, и добавляется, что “постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит”.

Исковые требования обосновываются тем, что “выступление Президента Украины Зеленского В.А. 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на русском языке нарушает его права в сфере применения государственного украинского языка и законный интерес в логически-смысловой связи с понятием „конституционного права“, предусмотренного частью второй статьи 19 Конституции Украины”, — говорится в документе.

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Истцом также утверждается, что “вопреки статье 24 Конституции Украины ответчик (Зеленский — ред) создал привилегии по языковому признаку для одного из национальных меньшинств Украины, что приводит к разжиганию межнациональной розни и межнациональным конфликтам по языковому признаку и создает реальную угрозу территориальной целостности Украины и ее неприкосновенности”.

Кассационный суд в составе Верховного суда постановлением от 29 июля 2019 года исковое заявление оставил без движения на том основании, что вопреки требованиям статьи 160 Кодекса административного судопроизводства Украины истец не обосновал, какие именно его права/интересы какими полномочиями Президента Украины нарушены.

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“По мнению суда первой инстанции, такие объяснения истца не давали оснований для принятия иска ввиду отсутствия в них обоснования, чем именно действия ответчика (Президента Украины — ред), о которых говорится в исковом заявлении, повлекли нарушение или обжалования индивидуально выраженных прав, свобод и интересов истца”, — добавляется в документе.

В свою очередь, Большая Палата Верховного Суда считает, что суд первой инстанции вследствие неправильного применения норм процессуального права пришел к ошибочному выводу о наличии оснований для возвращения искового заявления истцу.

Напомним, истец обратился в Верховный суд, где просил признать выступление Зеленского государственном языке на форуме іForum-2019 как противоправный.

Как сообщал УНН, в конце августа Зеленский отметил, что языковой вопрос является очень сложным.