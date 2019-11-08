Республиканцы запросили у Госдепа США документы о влиянии Байдена на политику в отношении Украины

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главы юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец от штата Айова) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) запросили у госсекретаря Майкла Помпео документы, касающиеся влияния на политику на украинском направлении Джозефа Байдена во время пребывания на посте вице-президента США. Как отмечается в распространенном в четверг совместном письме законодателей, имеющиеся у Госдепартамента материалы необходимо предоставить не позднее 20 ноября, передает УНН.

Запрос касается деятельности сына Джозефа Байдена — Хантера в Украине, особенно его работы в руководстве газовой компании Burisma. По данным конгрессменов, приемный сын бывшего госсекретаря Джона Керри Кристофер Хайнц в электронной переписке с представителем дипведомства высокого ранга выражал обеспокоенность назначением его бизнес-партнеров — Хантера Байдена и Девона Арчера — в Burisma.

“Хайнц, по словам его пресс-секретаря, серьезно предупреждал Арчера, что работать с Burisma неприемлемо, и отсутствие справедливости в этом вопросе стало главным катализатором прекращения деловых отношений Хайнца с Байденом и Арчером”, — утверждают юристы.

Конгрессмены ссылаются также на статью The New York Times от 1 мая 2019 года о том, что в Госдепе опасались влияния работы сына Байдена на политику вице-президента по Украине. Кроме того, представители Хантера Байдена пытались получить объяснения от ведомства в связи с обвинениями в адрес Burisma в коррупции.

“Для лучшего понимания, какие действия делала администрация Барака Обамы для гарантии того, что политические решения относительно Украины и Burisma не стали зависимы от финансовых интересов членов семьи (Байдена), просим предоставить соответствующую информацию не позднее 20 ноября”, — говорится в письме.

По мнению газеты Politico, республиканцы подобным запросом пытаются отвлечь внимание от расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа. В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

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В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября — показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.