Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может баллотироваться в президенты США

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, возможно, на этой неделе подаст документы для участия в демократических праймериз (первичных выборах) в штате Алабама. Блумберг не исключает возможного вступления в президентскую гонку. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на ряд источников американских СМИ, передает УНН.



Советник Блумберга в комментарии газете New York Times заявил, что бизнесмен, который входит в список самых богатых людей мира (журнал Forbes оценивает его состояние в 53,4 млрд долларов), пока не принял окончательное решение по поводу своего участия в выборах президента США.

В интервью Reuters пресс-секретарь Блумберга заявил, что миллиардер скептически расценивает шансы нынешних кандидатов от Демократической партии на победу над Дональдом Трампом на выборах 2020 года.

“Майкл все более обеспокоен тем, что нынешний состав кандидатов недостаточно готов” к борьбе с Трампом, говорится в заявлении официального представителя Блумберга Ховарда Волфсона.

77-летний Блумберг, генеральный директор медиаконцерна Bloomberg, трижды переизбирался на пост мэра Нью-Йорка, руководил городской администрацией с 2002 по 2013 годы. Он является известным благотворителем и активистом в вопросах климатических изменений и борьбы с насилием при применении огнестрельного оружия.

“Если Майкл будет баллотироваться, он предложит демократам новый выбор, основанный на уникальном опыте управления крупнейшим американским городом, создание бизнеса с нуля и решении одних из самых сложных проблем, стоящих перед Америкой... Майк сможет принять бой от Трампа и победить”, — заявил Волфсон.

Блумберг раскритиковал сенатора Элизабет Уоррен и ее план о введении налога на сверхбогатых людей для финансирования обязательного медицинского страхования и бесплатного обучения в университетах. Если Блумберг примет участие в президентской гонке, он будет претендовать на голоса избирателей, которые сейчас склонны предпочесть Джо Байдена и Пита Буттиджича как умеренной альтернативы прогрессивному популизма Уоррен.

Ранее, в марте, Блумберг сообщил, что не собирается баллотироваться в президенты США.

Следует отметить, что на президентских выборах в США в 2016 году в СМИ также находила место информация об участии Блумберга в выборах. Тогда, сначала звучали сообщения о том, что миллиардер решил баллотироваться на пост президента США, но затем — тот опроверг их.