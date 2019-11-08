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Суд в США оштрафовал Трампа на 2 млн долларов

Суд в США оштрафовал Трампа на 2 млн долларов

Дональд Трамп

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Суд в Нью-Йорке в четверг обязал президента Дональда Трампа выплатить 2 миллиона долларов целому ряду благотворительных организаций в качестве штрафа за злоупотребление в работе его собственного благотворительного фонда, средства которого были использованы Трампом в личных политических и бизнес-интересах, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Судья Сэлиэнн Скарпулла вынесла решение о штрафе в связи с иском, который был подан против Трампа генеральной прокуратурой Нью-Йорка по делу о злоупотреблениях в Trump Foundation.

Судья постановила, что Трамп незаконно задействовал сотрудников своей предвыборной кампании для работы в фонде при проведении мероприятия по сбору средств для ветеранов при подготовке к предвыборной партийной конференции (кокусу) в Айове в 2016 году. Мероприятие, на самом деле, было организовано в целях “продвижения политической кампании господина Трампа”, говорится в решении суда.

В прошлом месяце юристы Трампа и генеральная прокуратура Нью-Йорка заключили соглашение о роспуске фонда и перераспределении около 1,7 млн долларов, остававшихся на счетах фонда, другим некоммерческим организациям.

В рамках этого соглашения, опубликованного в четверг, Трамп признал, что он лично принял решение о злоупотреблении средствами фонда. Президент и офис генпрокурора Нью-Йорка договорились о том, что решение о сумме штрафа, который должен быть выплачен главой государства, будет оставлено за судьей.

Штраф, который будет выплачен Трампом, и оставшиеся средства Trump Foundation будут поровну разделены между восемью организациями, среди которых присутствуют фонды, занимающиеся раздачей бесплатной еды нуждающимся и финансированием обучения афроамериканцев, а также Музей памяти жертв Холокоста.

Напомним, в мае студент получил условный срок и штраф за проникновение в поместье Трампа.

Источник: УНН
Теги: суд, США, штраф, Дональд Трамп
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